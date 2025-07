Olympijský víťaz J. Pribilinec má 65 rokov: Šport je bohatá mozaika

Kremnica/Bratislava 5. júla (TASR) – Ako prvý Slovák sa stal olympijským víťazom v „kráľovnej športu“, vyhral chôdzu v Soule 1988. Svoju kvalitu na 20-kilometrovej trati potvrdil aj ziskom zlata na majstrovstvách Európy v Stuttgarte (1986) a dvoma striebornými medailami z majstrovstiev sveta (Helsinki 1983, Rím 1987). Na Svetovom pohári v Bergene (1983) vyhral vo svetovom rekorde. Tieto mimoriadne úspechy dosiahol Jozef Pribilinec, ktorý bude mať v nedeľu 6. júla 65 rokov.



„Mal som svojho trénera Rudolfa Čillíka, to bol taký môj vzor. Bol zaslúžilý majster športu a to bol veľký titul. Bol som hrdý na to, že ma trénuje zaslúžilý majster športu,“ vyznal sa pre TASR medailový atlét.



Jozef Pribilinec sa narodil 6. júla 1960 v Kremnici, ale vyrastal v neďalekej Kopernici v okrese Žiar nad Hronom. Športu sa venoval od detstva, najprv to bol beh na lyžiach. Práve v tejto disciplíne ho trénoval olympionik Čillík. Keďže bol v mladosti nepoddajný, tvrdý voči sebe aj druhým, energiu mu pomohol správnym smerom zužitkovať. V tomto športe získal vytrvalosť, ktorú zúročil aj v chodeckých začiatkoch.



V roku 1977 takmer bez prípravy vyhral v chôdzi Učňovskú olympiádu v Žiline. Ešte v tom istom roku ako 17-ročný prišiel do ASVŠ Dukla Banská Bystrica. Dostal sa do skupiny výnimočného chodeckého trénera Juraja Benčíka, ktorý ho viedol takmer počas celej kariéry.



Po dvoch rokoch tréningu Pribilinec vyhral v poľskom meste Bydgoszcz juniorské majstrovstvá Európy 1979 na desať kilometrov. Úspech ho okamžite zaradil medzi "dospelých". V tomto období na dráhe na 20 kilometrov vytvoril aj svoj prvý československý rekord.



Nasledovali OH v Moskve (1980), kde okrem Pribilinca štartoval aj Benčík ešte ako aktívny pretekár. Klimatické podmienky vtedy nepriali výkonu a obaja si na 20-kilometrovej trati v úmornej horúčave prežili svoje peklo. Benčíka na trati diskvalifikovali a Pribilinec dokončil preteky s úpalom a do cieľa prišiel ako 20. pretekár.



Prvá veľká chvíľa slovenskej chôdze prišla na európskom šampionáte, ktorý sa uskutočnil v roku 1982 v Aténach, kde obsadil v pretekoch na 20 kilometrov druhé miesto. Svoje premiérové vystúpenie na MS v Helsinkách (1983) zavŕšil striebrom, keď ho v závere zdolal iba Mexičan Ernesto Canto. Pribilinec na "vendetu" dlho nečakal a Mexičanovi prehru ešte v tom istom roku odplatil vo finále Svetového pohára v Bergene, navyše časom (1:19:30 h) vytvoril svetový rekord.



Rok 1984 sa vyznačoval Pribilincovou vrcholnou formou, ale tiež, ako to sám neskôr označil, najväčšou krivdou v jeho živote. Uvedomoval si, že patril medzi svetovú chodeckú špičku a o to viac ho zasiahlo rozhodnutie ČSSR, z politických dôvodov bojkotovať OH v Los Angeles.



O dva roky neskôr si na ME v Stuttgarte konečne siahol na najjagavejší kov. Európsky titul z päťkilometrovej trate si zase vybojoval na halových ME 1987 v Liévine a o rok na to aj v Budapešti. Smolu mal na halových MS 1987 v Indianapolise, kde získal striebro a za víťazným Michailom Ščennikovom zo Sovietskeho zväzu zaostal o jedinú stotinu sekundy.



Od roku 1984 však mal celé štyri roky pred sebou najdôležitejší cieľ, olympiádu v Soule. Chodecká 20-ka bola na programe 23. septembra a diváci v Československu sledovali zlatý úspech Jozefa Pribilinca v ranných hodinách. Do cieľa prišiel s trojsekundovým náskokom pred reprezentantom NDR Rolandom Weigelom a časom 1:19:57 h vytvoril nový olympijský rekord. Ten prekonal až v roku 2000 Poliak Korzeniowski.



„Samozrejme, že pre každého športovca je vrcholom olympiáda. To je proste ´number one´. Ale kariéra nie je len olympiáda. Tá je možno raz, možno dva razy v živote. Sú tam aj iné výsledky – ME, MS, šampionáty – to je do skladačky. Ale športový život je naplnený tréningami, cestovaním, rôznymi akciami a to dopĺňa tú mozaiku bohatosti športového života,“ zdôraznil pre TASR Pribilinec.



Rok po hrách v Soule ukončil aktívnu kariéru pre dlhotrvajúce problémy s kolenom. Po štvorročnej pauze sa však vrátil a po siedmy raz vyhral preteky Záhorácka dvadsiatka, čo mu zabezpečilo nomináciu na svetový šampionát v Stuttgarte (1993). Tam sa 17. miestom definitívne rozlúčil so športovou kariérou, ktorú zdobí aj sedem titulov majstra Československa (1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988).



Po skončení kariéry a vzniku samostatnej Slovenskej republiky bol v rokoch 1994 - 1998 poslancom Národnej rady SR. V súčasnosti je na dôchodku doma a stará sa o rodinu. „Venujem sa tiež tomu, že syn sa atleticky pripravuje, prípadne poskytujem poradenstvo pre mladých a to je z tej športovej stránky,“ dodal Pribilinec.



Úspešného chodca dvakrát vyhlásili za najlepšieho športovca bývalého Československa (1986, 1988). V roku 2000 dostal Zlaté kruhy Slovenského olympijského a športového výboru (SOVŠ, v tom čase SOV). Do Siene slávy slovenskej atletiky ho uviedli v roku 2013 a v roku 2017 v rámci galavečera 25. ročníka ankety Športovec roka sa stal laureátom ocenenia Športová legenda. V roku 2020 ho prestížny atletický magazín Track and Field News ho zaradil medzi desať najlepších chodcov na 20 km histórie.