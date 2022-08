Olympijský víťaz Matej Tóth nezabúda na začiatky, povie o nich

Banská Bystrica 19. augusta (TASR) – O historicky prvé atletické zlato Slovenska na olympijských hrách sa atlét Matej Tóth zaslúžil v roku 2016 na olympiáde v Rio de Janeiro, kde vyhral chôdzu na 50 kilometrov. V roku 2020 sa stal siedmykrát víťazom ankety Atlét roka, pričom o rok neskôr ho uviedli do siene slávy slovenskej atletiky. Pri príležitosti výstavy História športu v Stredoslovenskom múzeu (SSM) v Banskej Bystrici zavíta 24. augusta na besedu s návštevníkmi do Thurzovho domu. TASR o tom v piatok informovala manažérka múzea Dana Kurtíková.



SSM pokračuje v letných mesiacoch v podujatiach, ktoré venuje výstave História športu. Zoznam úspešných športovcov z Vojenského športového centra (VŠC) Dukla Banská Bystrica, ktoré je spoluautorom výstavy, obohatí tentoraz olympijský víťaz a riaditeľ centra Matej Tóth.



"Bol som športové dieťa a mal som rád pohyb. Nerobil som ho nejako organizovane, ale pamätám si, že vždy som voľný čas trávil vonku s kamarátmi. Pred panelákom som hrával futbal, hokejbal, bicykloval som, behal. Rodičia nás neviedli k vrcholovému športu. Zlom prišiel v piatej triede, keď som sa dostal do atletickej triedy," spomína Tóth.



V nesmierne silnej konkurencii chôdze na 50 kilometrov na pláži Pontal v Riu de Janeiro triumfoval v čase 3:40:58 h, s 18-sekundovým náskokom pred obhajcom zlata z Londýna, Austrálčanom Jaredom Tallentom. Získal tak v Rio de Janeiro zlatú medailu, ktorá bola pre Slovensko prvá olympijská v ére samostatnosti.



"Moje víťazstvo na tejto olympiáde sa dotklo nielen mňa, ale aj veľkého množstva ľudí. Neboli to už len športoví fanúšikovia. Táto olympiáda bola sledovaná a aj mňa ako športovca veľmi zvýraznila. Stala sa nezabudnuteľnou spomienkou. Budem preto rád, keď sa podelím o moje spomienky a pocity i s návštevníkmi SSM," dodal Tóth.