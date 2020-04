Olympijský víťaz v hode oštepom Lusis zomrel vo veku 80 rokov

Riga 30. apríla (TASR) - Olympijský víťaz v hode oštepom z roku 1968 Janis Lusis zomrel vo veku 80 rokov. Lotyšský atlét získal zlato na OH v Mexiku vo farbách Sovietskeho zväzu. Podľahol rakovine, informovala agentúra AFP.



Lusis počas kariéry dvakrát prekonal svetový rekord, v zbierke má aj striebro z OH 1972 v Mníchove a bronz z OH 1964 v Tokiu. Na olympijských hrách štartoval štyrikrát. Z majstrovstiev Európy má štyri zlaté medaily.