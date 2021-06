Olympijský víťaz z Pekingu 2008 Kido zomrel vo veku 36 rokov

Jakarta 15. júna (TASR) - Olympijský víťaz v bedmintone Markis Kido zomrel vo veku 36 rokov po tom, ako skolaboval počas priateľského zápasu v Jakarte. Indonézsky zlatý medailista vo štvorhre z OH 2008 zrejme dostal infarkt, po prevoze do nemocnice ho vyhlásili za mŕtveho. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa tamojšej bedmintonovej federácie oficiálna príčina smrti zatiaľ nie je známa, ale Kido dlhodobo bojoval s vysokým krvným tlakom. Okrem zlata z OH v Pekingu mal na konte aj titul majstra sveta vo štvorhre z roku 2007, o tri roky neskôr získal bronz.