< sekcia Šport
Olympijský výbor: Hlavná aréna bude na zápasy pripravená
Na olympijskom hokejovom turnaji mužov sa prvýkrát od roku 2014 predstavia aj hviezdy z NHL.
Autor TASR
Miláno 1. februára (TASR) - Hlavná hokejová hala na ZOH 2026 stále potrebuje k úplnému dokončeniu „veľa práce“, ale všetky plánované zápasy sa v nej odohrajú, uviedli v nedeľu organizátori. Aréna Santagiulia v Miláne je pre usporiadateľov veľkým problémom, lebo začiatok jej výstavby sa oneskoril a odvtedy bojujú s časovými sklzmi.
Podľa Christophea Dubiho, výkonného riaditeľa Medzinárodného olympijského výboru (MOV) pre olympijské hry, je však „absolútne isté“, že sa v hale uskutoční kompletný zápasový program. Ten odštartuje vo štvrtok úvodnými duelmi ženského hokejového turnaja. Pripustil však, že niektoré tribúny arény s kapacitou 15.300 miest ešte neboli dokončené. „Máme v tomto športovisku dokončený každý jeden priestor? Nie,“ povedal Dubi podľa AFP. „Je to pre hry absolútne nevyhnutné? Nie. Čokoľvek, čo je určené pre verejnosť, čokoľvek, čo sa týka médií alebo športovcov, bude absolútne špičkové. Máme ešte stále veľa práce? Áno. Stále pracujeme zúfalo na tom, aby sme z toho urobili skutočne skvelé miesto,“ dodal.
Na olympijskom hokejovom turnaji mužov sa prvýkrát od roku 2014 predstavia aj hviezdy z NHL. Účasť hráčov zo zámorskej profiligy však minulý rok spochybnil zástupca komisára NHL Bill Daly pre obavy o kvalitu hracej plochy. Aréna Santagiulia je jedno z mála úplne nových športovísk postavených pre zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Podľa Christophea Dubiho, výkonného riaditeľa Medzinárodného olympijského výboru (MOV) pre olympijské hry, je však „absolútne isté“, že sa v hale uskutoční kompletný zápasový program. Ten odštartuje vo štvrtok úvodnými duelmi ženského hokejového turnaja. Pripustil však, že niektoré tribúny arény s kapacitou 15.300 miest ešte neboli dokončené. „Máme v tomto športovisku dokončený každý jeden priestor? Nie,“ povedal Dubi podľa AFP. „Je to pre hry absolútne nevyhnutné? Nie. Čokoľvek, čo je určené pre verejnosť, čokoľvek, čo sa týka médií alebo športovcov, bude absolútne špičkové. Máme ešte stále veľa práce? Áno. Stále pracujeme zúfalo na tom, aby sme z toho urobili skutočne skvelé miesto,“ dodal.
Na olympijskom hokejovom turnaji mužov sa prvýkrát od roku 2014 predstavia aj hviezdy z NHL. Účasť hráčov zo zámorskej profiligy však minulý rok spochybnil zástupca komisára NHL Bill Daly pre obavy o kvalitu hracej plochy. Aréna Santagiulia je jedno z mála úplne nových športovísk postavených pre zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo.