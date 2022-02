MOV obhajuje výber ujgurskej členky štafety na otváracom ceremoniáli

Peking 5. februára (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v sobotu obhajoval krok organizátorov ZOH v Pekingu, ktorí ako poslednú členku štafety pred zapálením olympijského ohňa na piatkovom otváracom ceremoniáli vybrali čínsku bežkyňu na lyžiach ujgurského pôvodu Dinigeer I-la-mu-ťiang.



Čína čelí dlhodobo kritike pre zaobchádzanie s menšinou Ujgurov na svojom území a podľa ľudskoprávnych aktivistov bol výber poslednej členky štafety politicky motivovaný krok. Predstavitelia MOV však tvrdia, že jej zaradenie do štafety nemá nič spoločné s jej pôvodom. "Ako iste viete, podľa olympijskej charty nediskriminujeme ľudí podľa toho, odkiaľ pochádzajú a aký je ich pôvod," uviedol v sobotu hovorca MOV Mark Adams.



"Je to olympionička, ktorá štartuje aj na týchto hrách a mala absolútne právo byť členkou štafety s olympijskou pochodňou," vyhlásil Adams. Dvadsaťročná Dinigeer I-la-mu-ťiang, ktorá pochádza z Ujgurmi obývanej autonómnej oblasti Sin-ťiang, sa už v sobotu predstavila na ZOH v ženskom skiatlone a obsadila v ňom 43. miesto.



Predstaviteľ Svetového kongresu Ujgurov Zumretaj Erkin podľa agentúry DPA na Twitter napísal, že výber ujgurského športovca na zapálenie olympijského ohňa bol motivovaný najmä politicky. Podľa Ja-čchiou Wang, predstaviteľky medzinárodnej mimovládnej organizácie na ochranu ľudských práv Human Rights Watch, vystrčila Čína týmto krokom "prostredník" zvyšku sveta.



Práve pre čínske represie voči moslimským Ujgurom, Tibetu a obmedzovaniu slobôd v Hongkongu oznámili viaceré krajiny na čele s USA, Veľkou Britániou, či Austráliou diplomatický bojkot ZOH a rozhodli sa nevyslať svojich predstaviteľov do Číny.