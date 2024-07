Olympijský výbor podporil WADA v prípade čínskych plavcov

Montreal 11. júla (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vo štvrtok podporil Svetovú antidopingovú agentúru (WADA) v prípade 23 čínskych plavcov. V utorkovej správe švajčiarskeho prokurátora a hlavného vyšetrovateľa Erica Cottiera sa uvádza, že v spise sa nenachádza nič, čo by naznačovalo, že by WADA nejakým spôsobom zvýhodňovala športovcov z Číny.



MOV na základe informácií nezávislej vyšetrovacej komisie vyhlásil, že WADA nepochybila pri posudzovaní prípadu. "Opäť potvrdzujeme svoju plnú dôveru vo WADA a jej vedenie, ktoré v posledných rokoch realizovalo množstvo iniciatív a tie posilnili systém," citovala vyhlásenie MOV agentúra Reuters.



Skupina plavcov mala pozitívny test na trimetazidín, liek, ktorý zvyšuje prietok krvi do srdca. Číňania neprešli kontrolou v tréningovom kempe niekoľko mesiacov pred štartom OH v Tokiu, ktoré museli pre pandémiu koronavírusu odložiť na rok 2021. Čínski antidopingoví úradníci označili vzorky za pozitívne ako výsledok kontaminácie jedlom, plavcov očistili od dopingových previnení a neudelili im žiadne tresty. Tridsaťčlenná plavecká výprava Číny získala v Tokiu dokopy šesť medailí, z toho tri zlaté.



Číne dala za pravdu WADA, ktorá sa po medializovaní prípadu dostala pod paľbu kritiky. Niekoľkokrát však uviedla, že si za svojím rozhodnutím stojí a zverejnené informácie označila za "zavádzajúce". Predstavitelia WADA koncom apríla vyhlásili, že do Číny vyšlú auditorov, aby zistili, v akom stave je momentálne tamojší antidopingový program. V máji vyzvala na nezávislé vyšetrovanie Americká antidopingová agentúra (USADA).



MOV apeluje na všetky zainteresované strany, aby rešpektovali najvyššiu autoritu WADA v boji proti dopingu. "Tento rešpekt tvorí základ, na ktorom vlády sveta a olympijské hnutie založili WADA," uviedol riadiaci orgán.