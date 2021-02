Olympijský výbor považuje sexistické výroky Moriho za nevhodné

Berlín 9. februára (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) sa ohradil voči sexistickým výrokom prezidenta organizačného výboru OH v Tokiu Jošira Moriho a označil ich za nevhodné. Osemdesiattriročný funkcionár sa už medzitým za svoje slová adresované ženskému pokoleniu ospravedlnil.



"Nedávne výroky prezidenta OH 2020 v Tokiu boli neprimerané a v rozpore s agendou MOV, ktorou je presadzovanie rodovej rovnosti. MOV berie ospravedlnenie pána Moriho na vedomie," uvádza sa v stanovisku strešnej inštitúcie olympizmu, ktoré zverejnila agentúra dpa.



Morimu sa nepáčil plán Japonského olympijského výboru zvýšiť počet žien v exekutíve na 40 percent. Momentálne je v 24-člennom výkonnom výbore iba päť žien. "Zasadnutia by pri vyššom počte žien trvali oveľa dlhšie," uviedol Mori.