Olympijský výbor spúšťa športovú súťaž pre deti

Bratislava 17. septembra (TASR) - Žiaci základných škôl a 8-ročných gymnázií dostanú aj tento školský rok možnosť otestovať svoje pohybové schopnosti a porovnať ich s rovesníkmi i so svojimi vlaňajšími výsledkami v Olympijskom odznaku všestrannosti – OLOV. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) spúšťa nový ročník najväčšej školskej športovej súťaže na Slovensku. Zapojiť sa môžu deti narodené od 1. januára 2009 do 31. decembra 2013.



Každý učiteľ má do 15. novembra možnosť zapojiť svojich žiakov do školských kôl. Na ich usporiadanie sa nevyžaduje žiadna špeciálna infraštruktúra a nie sú potrebné pomôcky, ktoré by neboli v každej škole. Žiaci sa do projektu SOŠV môžu zapojiť vo svojich telocvičniach či na ihriskách aj počas vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy.



"OLOV je otvorený pre všetky školy a ich žiakov. Zapojiť sa môže každý žiak z daného ročníka narodenia. Testovacia batéria je aj tento rok totožná so štátnym vzdelávacím programom pre telesnú výchovu. Učitelia telesnej výchovy majú možnosť realizovať hneď na začiatku školského roka predpísané testy všeobecnej pohybovej výkonnosti, zároveň ich skombinovať s projektom OLOV a zapísať výsledky svojich žiakov do nášho systému,“ citoval portál olympic.sk koordinátora OLOV Milana Špánika.



V školských kolách sa žiaci otestujú a budú súťažiť pod dozorom svojich učiteľov telesnej a športovej výchovy v nasledovných disciplínach: skok do diaľky z miesta znožmo, ľah – sed za 30 sekúnd, vytrvalostný člnkový beh, hod 2 kg plnou loptou vpred (medicinbalom), výdrž v zhybe nadhmatom, člnkový beh 10x5m.



Podmienkou, aby žiaci získali certifikáty či odznaky, je registrácia školy do systému OLOV. Konkrétny učiteľ po registrácii dostane odkaz na nahrávanie výsledkov testovania žiakov, ktoré je možné do 17. novembra 2024. SOŠV následne do konca prvého polroka školského roka 2024/2025 pošle zapojeným školám certifikáty a odznaky pre žiakov.



Každý žiak získa certifikát, na základe ktorého si bude vedieť vyhodnotiť svoju športovú výkonnosť a porovnať sa so svojimi rovesníkmi. Každému výkonu žiaka v každej z vyššie uvedených disciplín projektu sa prideľuje bodové ohodnotenie podľa tabuliek. Tabuľky sú odlišné v závislosti od pohlavia a roku narodenia. Najlepší tabuľkovo hodnotení žiaci po splnení podmienok získajú zlatý, strieborný alebo bronzový odznak.



Cieľom projektu Olympijský odznak všestrannosti, ktorý organizuje Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR, vyššími územnými celkami i s partnermi Tipos a Allianz za veľkej pomoci a asistencie učiteľov z celého Slovenska, je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu, motivácia rozvíjať ich pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, identifikácia talentovaných žiakov smerom k ich prípadnej ďalšej športovej výkonnostnej úrovni vo vybranom športe a tiež podpora súťaživosti.



V školskom roku 2023/24 sa do projektu OLOV zapojilo rekordných 41.838 žiakov (21.804 chlapcov a 20.034 dievčat) zo 465 škôl, čo robí z iniciatívy Slovenského olympijského a športového výboru podľa počtu zapojených detí najväčšiu školskú športovú súťaž na Slovensku. Podmienky pre zisk najcennejšieho zlatého odznaku splnilo 1259 chlapcov a dievčat. Školské kolá vo vybraných školách i krajské kolá svojou aktívnou účasťou podporili aj viacerí športovci, predovšetkým olympionici. Športovci motivovali žiakov k častejšiemu a pravidelnejšiemu cvičeniu a pohybu. Najúspešnejšou školou v celoslovenskom finále v Šamoríne bola ZŠ kapitána J. Nálepku v Stupave.