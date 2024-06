Olympijský výbor udelil neutrálny štatút 14 Rusom a 11 Bielorusom

Lausanne 15. júna (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) schválil prvú skupinu 14 ruských a 11 bieloruských športovcov, ktorí budú môcť súťažiť na OH 2024 v Paríži. Vybraní športovci budú štartovať pod neutrálnou vlajkou.



MOV oznámil v sobotu po hlasovaní špeciálnej komisie prvých 25 mien športovcov z Ruska alebo Bieloruska, ktorí budú môcť štartovať v cyklistike, gymnastike, vzpieraní a zápasení. MOV neschválil účasť na OH žiadnemu reprezentantovi v taekwonde. Nevyužité miestenky si prerozdelia ostatné krajiny.



V Paríži sa tak môžu predstaviť napríklad olympijský víťaz v skokoch na trampolíne Ivan Litvinovič z Bieloruska alebo ruský cyklista Alexander Vlasov z tímu Bora-hansgrohe. Výbor oznámi ďalšie mená v najbližších dňoch.



Individuálni športovci z Ruska a Bieloruska sa budú môcť zúčastniť na OH ako neutrálni po splnení istých podmienok. Nesmú byť spojení s armádnymi a bezpečnostnými zložkami svojich krajín, nemôžu podporovať vojnu na Ukrajine a musia splniť podmienky Svetovej antidopingovej agentúry (WADA).



Výbor už dávnejšie zakázal športovcom oboch krajín účasť na otváracom ceremoniáli, ktorý je na programe 26. júla na rieke Seina. Reprezentantov budú uvádzať pod skratkou AIN, tá označuje neutrálny štatút. Na oblečení nebudú môcť mať štátne symboly ani farby a po triumfe im nebude hrať štátna hymna.