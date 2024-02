Olympijský výbor zamietol Pacquiaovu žiadosť o štart na OH 2024

Manila 18. februára (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) zamietol žiadosť boxera Mannyho Pacquiaa o štart na OH 2024 v Paríži. Manila minulý rok požiadala MOV o povolenie súťažiť pre 45-ročného Filipínčana, ktorý nespĺňa vekový limit. Ten je pre olympijských boxerov stanovený na 40 rokov.



Štyridsaťpäťročný Pacquiao ukončil svoju profesionálnu športovú kariéru v roku 2021, následne ohlásil kandidatúru na prezidenta Filipín. Tá dopadla neúspešne. "Aká škoda, mohlo to byť isté pódium alebo pre nás vôbec prvé zlato v boxe," uviedol pre AFP prezident Filipínskeho olympijského výboru (POC) Abraham Tolentino.



Filipíny minulý rok požiadali MOV o tzv. univerzálnu miestenku pre Pacquiaa. Tie sa bežne udeľujú športovcom z krajín, ktoré majú problém získať miestenky na OH prostredníctvom bežných kvalifikácií.