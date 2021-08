Olympionička Cimanovská priletela do Varšavy

Bieloruská olympionička Kryscina Cimanovská priletela lietadlom spoločnosti Austrian airline na letisko Viedeň-Schwechat krátko po 15.00 h SELČ v stredu 4. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Čierna dodávka s policajným autom odváža bieloruskú olympioničku Kryscinu Cimanovskú po prílete z letiska Viedeň-Schwechat v stredu 4. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Viedeň 4. augusta (TASR) - Bieloruská olympionička Kryscina Cimanovská v stredu večer priletela do Varšavy, informovala agentúra Interfax s odvolaním sa na portál FlightRadar, ktorý sleduje polohu lietadiel.Cimanovská mala pôvodne letieť z Tokia priamo do Varšavy, napokon ale nastúpila na let do Rakúska. Ako vysvetlil člen bieloruskej komunity, ktorý je s ňou v kontakte, zmena plánu nastala z bezpečnostných obáv. Do Viedne priletela v stredu krátko po 15.00 h SELČ.uviedol námestník rakúskeho ministra životného prostredia Magnus Brunner po tom, ako let spoločnosti Austrian Airlines pristál vo Viedni.Cimanovskú neskôr podľa agentúry Reuters videli, ako nastupuje do lietadla spoločnosti LOT Polish Airlines, ktoré mierilo do Varšavy.Poľsko udelilo atlétke v pondelok humanitárne víza po tom, ako v nedeľu odmietla z dejiska letnej olympiády odletieť späť do Bieloruska a požiadala o diplomatickú ochranu. Humanitárne vízum od Poľska dostal aj jej manžel.Atlétka mala pôvodne v pondelok v Tokiu štartovať v behu na 200 metrov. Pred niekoľkými dňami však zverejnila na sociálnej sieti Instagram video, v ktorom kritizovala vedenie bieloruského olympijského tímu za to, že bez jej vedomia rozhodlo o tom, že sa zúčastní aj na štafetovom behu na 4 x 400 metrov. Športovkyňu chcelo v nedeľu následne vedenie bieloruského olympijského tímu bez jej súhlasu poslať domov. Cimanovská sa však na letisku obrátila na políciu a odmietla sa vrátiť do Bieloruska.