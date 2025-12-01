Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Olympique Lyon v bránke s Greifom zdolal v 14. kole FC Nantes 3:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hráči Paríža St. Germain prišli o líderskú pozíciu.

Autor TASR
Paríž 1. decembra (TASR) - Futbalisti Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom zdolali v 14. kole francúzskej Ligue 1 FC Nantes 3:0. V tabuľke sa posunuli na šieste miesto. Nantes dohrával od 43. minúty bez vylúčeného Juniora Mwangu.

Hráči Paríža St. Germain prišli o líderskú pozíciu. Na čele tabuľky ich vystriedali hráči RC Lens, ktorí v nedeľnom zápase 14. kola zvíťazili na trávniku Angers 2:1. Dvoma gólmi sa na tom podieľal Florian Thauvin. Obhajcovia titulu strácajú na Lens jeden bod.

Dvakrát sa na listinu strelcov zapísal aj Sambou Soumano v drese Lorientu, ktorý zdolal Nice 3:1. Hamza Igamane rozhodol o víťazstve oslabeného Lille na trávniku Le Havre 1:0. Hráči Stade Brest si vybojovali druhé víťazstvo za sebou, keď triumfovali na pôde Racingu Štrasburg 2:1.



Ligue 1 - 14. kolo:

Olympique Lyon - FC Nantes 3:0 (0:0)

Góly: 70. a 77. Satriano, 51. Vinícius, ČK: 43. Mwanga (Nantes)

/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/



Racing Štrasburg - Stade Brest 1:2 (1:0)

Góly: 11. Amo-Ameyaw - 55. Del Castillo (z 11 m), 82. Magnetti



AC Le Havre - OSC Lille 0:1 (0:0)

Gól: 88. Igamane, ČK: 54. Bouaddi (Lille)



FC Lorient - OGC Nice 3:1 (2:1)

Góly: 45.+2 a 53. Soumano, 31. Abergel - 12. Avom (vl.)



SCO Angers - RC Lens 1:2 (0:1)

Góly: 76. Djibirin - 45. a 74. Thauvin
