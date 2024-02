Olympique Marseille potvrdil odvolanie trénera Gattusa

Marseille 20. februára (TASR) - Francúzsky futbalový klub Olympique Marseille potvrdil odchod talianskeho trénera Gennara Gattusa. Vedenie klubu odvolalo 46-ročného kouča po nedeľnej ligovej prehre so Stade Brest (0:1). Tím nezvíťazil už v siedmom zápase za sebou a v tabuľke Ligue 1 mu patrí 9. priečka.



Podľa agentúry AFP by mohol Gattusa nahradiť Jean-Louis Gasset, ktorý 24. januára skončil na lavičke reprezentácie Pobrežia Slonoviny. Gattuso vydržal vo funkcii len pár mesiacov, vlani v septembri prevzal kormidlo po Marcelinovi.



Už vo štvrtok nastúpi Olympique v domácej odvete play off o osemfinále Európskej ligy proti Šachtaru Doneck. V prvom stretnutí v Hamburgu, kde má ukrajinský tím prechodný domov, sa zrodila remíza 2:2.