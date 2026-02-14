Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 14. február 2026Meniny má Valentín
< sekcia Šport

Olympique Marseille remizoval v 22. kole Ligue 1 so Štrasburgom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V neúplnej tabuľke sú štvrtí, hostia vyrovnali v 90+7. minúte z pokutového kopu.

Autor TASR
Paríž 14. februára (TASR) - Futbalisti Olympique Marseille remizovali v 22. kole francúzskej Ligue 1 s Racingom Štrasburg 2:2. V neúplnej tabuľke sú štvrtí, hostia vyrovnali v 90+7. minúte z pokutového kopu.



Ligue 1 - 22. kolo:

Olympique Marseille - Racing Štrasburg 2:2 (1:0)

Góly: 15. Greenwood, 47. Gouiri - 74. Nanasi, 90+7. Panichelli (z 11 m)
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Sobota 14. februára

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

ONLINE ZOH 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

Macron vyzval na nastavenie pravidiel spolužitia s Ruskom