Olympique Marseille remizoval v 22. kole Ligue 1 so Štrasburgom
V neúplnej tabuľke sú štvrtí, hostia vyrovnali v 90+7. minúte z pokutového kopu.
Autor TASR
Paríž 14. februára (TASR) - Futbalisti Olympique Marseille remizovali v 22. kole francúzskej Ligue 1 s Racingom Štrasburg 2:2. V neúplnej tabuľke sú štvrtí, hostia vyrovnali v 90+7. minúte z pokutového kopu.
Ligue 1 - 22. kolo:
Olympique Marseille - Racing Štrasburg 2:2 (1:0)
Góly: 15. Greenwood, 47. Gouiri - 74. Nanasi, 90+7. Panichelli (z 11 m)
