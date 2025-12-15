< sekcia Šport
Olympique Marseille si poradil s AS Monaco 1:0
Hráči Lens sa udržali na čele tabuľky aj po dueloch 16. kola, keď v nedeľu zdolali OGC Nice 2:0.
Autor TASR
Paríž 15. decembra (TASR) - Slovenský futbalový brankár Dominik Greif si v dueli 16. kola francúzskej Ligue 1 pripísal v drese Lyonu čisté konto a pri výhre 1:0 nad Le Havre zneškodnil aj penaltu hostí.
Hráči Lyonu v zápase dominovali, no napriek tomu mohli v 38. minúte prehrávať. Slovák však chytil penaltu Issu Soumarého a Senegalčan z dorážky následne netrafil bránku. Sedem minút po zmene strán sa presadil Čech Pavel Šulc a rozhodol o ôsmej výhre Lyonu, ktorý je na 5. mieste.
Hráči Lens sa udržali na čele tabuľky aj po dueloch 16. kola, keď v nedeľu zdolali OGC Nice 2:0. K ich šiestemu víťazstvu za sebou prispel dvoma gólmi francúzsky útočník Odsonne Edouard. V zápase AJ Auxerre proti OSC Lille videli diváci až štyri červené karty, po dve na oboch stranách. Lille napokon zvíťazilo 4:3 po góle Benjamina Andreho z 86. minúty. Štrasburg remizoval doma s FC Lorient 0:0. O víťazstve Marseille doma nad Monacom 1:0 rozhodol v 82. minúte Mason Greenwood. Jeho tím sa dostal na tretiu priečku o päť bodov za Lens.
Ligue 1 - 16. kolo:
AJ Auxerre - OSC Lille 3:4 (0:1)
Góly: 57. a 83. Sinayoko (druhý z 11 m), 66. Mbemba (vlastný), - 9. Haraldsson, 77. Bentaleb, 80. Diaoune, 86. Andre, ČK: 60. Akpa po druhej ŽK, 89. El Azzouzi - 38. Ngoy, 89. Perraud
RC Lens - OGC Nice 2:0 (1:0)
Góly: 15. a 57. Edouard
Racing Štrasburg - FC Lorient 0:0 (0:0)
Olympique Lyon - AC Le Havre 1:0 (0:0)
Gól: 52. Šulc
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
Olympique Marseille – AS Monaco 1:0 (0:0)
Gól: 82. Greenwood
