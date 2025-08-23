< sekcia Šport
Olympique Marseille si poradil s FC Paríž
Súperovi dal päť gólov.
Autor TASR,aktualizované
Paríž 23. augusta (TASR) - Futbalisti Olympique Marseille si v stretnutí 2. kola Ligue 1 poradili s FC Paríž 5:2. Pomohli im k tomu aj dva presné zásahy gabonského útočníka Pierra-Emericka Aubameyanga, ktorý sa po ročnom angažmáne v saudskoarabskom FC Al-Qadsiah vrátil na juh Francúzska.
Ligue 1 - 2. kolo:
Olympique Marseille - FC Paríž 5:2 (2:1)
Góly: 24. a 73. Aubameyang, 18. Greenwood (z 11 m), 81. Hojbjerg, 90.+6. Vaz - 28. Kebbal, 58. Simon
OGC Nice - AJ Auxerre 3:1 (2:1)
Góly: 3. Boga, 24. Akpa (vlastný), 76. Moffi - 21. Sinayoko, ČK: 45.+1. Leon (Auxerre)
