Olympique Marseille si poradil s FC Paríž

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Súperovi dal päť gólov.

Autor TASR
,aktualizované 
Paríž 23. augusta (TASR) - Futbalisti Olympique Marseille si v stretnutí 2. kola Ligue 1 poradili s FC Paríž 5:2. Pomohli im k tomu aj dva presné zásahy gabonského útočníka Pierra-Emericka Aubameyanga, ktorý sa po ročnom angažmáne v saudskoarabskom FC Al-Qadsiah vrátil na juh Francúzska.

Ligue 1 - 2. kolo:

Olympique Marseille - FC Paríž 5:2 (2:1)

Góly: 24. a 73. Aubameyang, 18. Greenwood (z 11 m), 81. Hojbjerg, 90.+6. Vaz - 28. Kebbal, 58. Simon


OGC Nice - AJ Auxerre 3:1 (2:1)

Góly: 3. Boga, 24. Akpa (vlastný), 76. Moffi - 21. Sinayoko, ČK: 45.+1. Leon (Auxerre)
