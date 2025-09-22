< sekcia Šport
Olympique Marseille zdolal v šlágri Ligue 1 Paríž Saint-Germain 1:0
Úradujúcemu šampiónovi tak pripravil prvú prehru v sezóne.
Autor TASR
Marseille 22. septembra (TASR) - Futbalisti Olympique Marseille zvíťazili v šlágri 5. kola francúzskej Ligue 1 nad Parížom Saint-Germain 1:0. Úradujúcemu šampiónovi tak pripravili prvú prehru v sezóne. O triumfe domácich v „Le Classique" rozhodol v 5. minúte Maročan Nayef Aguerd.
Duel mali pôvodne odohrať v nedeľu, pre hrozbu búrok ho však presunuli na pondelok. PSG chýbali pre zranenia Ousmane Dembele, Desire Doue i Bradley Barcola. Marseillčanom ideálne vyšiel úvod a rýchlo sa ujali vedenia, keď brankár hostí Chevalier podbehol Greenwoodov center a Aguerd dopravil loptu do siete. Domáci boli v ofenzíve naďalej nebezpeční a po strele Gouiriho zachránilo Chevaliera brvno..
V druhom dejstve mal PSG výraznú územnú prevahu a v 59. minúte mohol vyrovnať Hakimi, no Rulli jeho pokus s námahou vyrazil na roh. V nervóznom závere rozhodca ukázal červenú kartu trénerovi Marseille Robertovi de Zerbimu za protesty. Paríž po prehre na Stade Velodrome klesol v tabuľke na druhé miesto o skóre za AS Monaco, oba tímy majú na konte 12 bodov. OM s 9 bodmi poskočil na 6. miesto.
Duel mali pôvodne odohrať v nedeľu, pre hrozbu búrok ho však presunuli na pondelok. PSG chýbali pre zranenia Ousmane Dembele, Desire Doue i Bradley Barcola. Marseillčanom ideálne vyšiel úvod a rýchlo sa ujali vedenia, keď brankár hostí Chevalier podbehol Greenwoodov center a Aguerd dopravil loptu do siete. Domáci boli v ofenzíve naďalej nebezpeční a po strele Gouiriho zachránilo Chevaliera brvno..
V druhom dejstve mal PSG výraznú územnú prevahu a v 59. minúte mohol vyrovnať Hakimi, no Rulli jeho pokus s námahou vyrazil na roh. V nervóznom závere rozhodca ukázal červenú kartu trénerovi Marseille Robertovi de Zerbimu za protesty. Paríž po prehre na Stade Velodrome klesol v tabuľke na druhé miesto o skóre za AS Monaco, oba tímy majú na konte 12 bodov. OM s 9 bodmi poskočil na 6. miesto.
Ligue 1 - 5. kolo:
Olympique Marseille - Paríž Saint-Germain 1:0 (1:0)
Gól: 5. Aguerd
Olympique Marseille - Paríž Saint-Germain 1:0 (1:0)
Gól: 5. Aguerd