Medzinárodnú boxerskú asociáciu vylúčili z olympijského hnutia

Lausanne 22. júna (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vylúčil na mimoriadnom zasadnutí z olympijského hnutia Medzinárodnú boxerskú asociáciu (IBA). Box však naďalej zostane v programe OH 2024 v Paríži.



"Veľmi si vážime boxerský šport. Máme mimoriadne vážny problém s IBA pre jej riadenie. Boxeri si zaslúžia, aby im vládla medzinárodná federácia s integritou a transparentnosťou," povedal prezident MOV Thomas Bach členom MOV počas ich online stretnutia. Pripomenul, že box je dôležitý pre olympijské hry vďaka jeho širokému záberu medzi krajinami. Pripomenul, že na predošlých OH v Tokiu vyhralo boxerské medaily 25 rôznych krajín, z ktorých deväť získalo zlato. Prezident MOV opakovane tvrdil, že problém je s funkcionármi boxu, nie s jeho športovcami. "Vnímame box ako jeden z najglobálnejších športov," poznamenal Bach.



Boxerská federácia čelí už niekoľko rokov veľkej kritike pre netransparentné rozhodovanie, porušovanie etických pravidiel, financovanie i veľké väzby na Rusko. V dôsledku toho bol box vyradený z olympijského programu pre OH 2028 v Los Angeles. Americkí a britskí predstavitelia nedávno založili novú organizáciu s názvom World Boxing (Svetový box), ktorá má za cieľ nahradiť doterajšiu, 77-ročnú strešnú organizáciu pästiarskeho športu.



MOV pozastavil IBA činnosť už v roku 2019 pre pochybné riadenie a nedostatočnú finančnú transparentnosť. Hlasovanie na štvrtkovom zasadnutí dopadlo jednoznačne pre vylúčenie IBA - hlasovalo zaň 69 delegátov, jeden bol proti a 10 sa zdržalo hlasovania.



V správe sa uvádza, že IBA nesplnila podmienky, ktoré jej MOV uložil v decembri 2021 pre opätovné prijatie. IBA pod vedením ruského prezidenta Umara Kremľova zverejnila správu v snahe vyhnúť sa vylúčeniu z olympijského programu. Asociácia uviedla, že splnila všetky potrebné kritériá vrátane riadenia, športovej integrity a bezúhonnosti.