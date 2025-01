Omeongu museli násilne vyviesť z lietadla: Bola to diskriminácia

Tel Aviv 1. januára (TASR) - Belgického futbalistu Stefana Omeongu museli násilím vyviesť z lietadla smerujúceho z Ríma do Tel Avivu. Polícia ho následne zatkla a vypočula. Dvadsaťosemročný stredopoliar uviedol, že ho policajti aj neprávom zbili.



O incidente informoval novinár Sacha Tavolieri. Omeonga, ktorý v taliansku hral tri roky aj v Serii A za Janov, opísal celú vec na sociálnej sieti: "Keď som nastúpil do lietadla a sadol si na svoje miesto, pristúpil ku mne stevard ohľadom údajného problému s mojimi dokladmi. Požiadal ma, aby som opustil lietadlo. Bol som presvedčený, že moje doklady sú v poriadku, takže som sa ho pokojne opýtal, v čom je problém. Zavolal políciu, potom ma spútali a násilne vyviedli z lietadla. Mimo očí svedkov ma policajti hrubo zrazili na zem, zbili ma a jeden z nich mi pritlačil koleno na hlavu. Potom ma spútaného ako zločinca odviezli policajným autom naspäť na letisko. Prišla sanitka, no v šoku som nedokázal odpovedať na otázky zdravotníkov. Krátko na to som vo vysielačke v policajnom aute počul: ´Odmietol lekársku pomoc, všetko je v poriadku.´ Toto bola úplná lož, požiadal som ich, aby ma vzali do ambulancie, lebo som sa bál toho, čo by mi mohla urobiť polícia. Niekoľko hodín ma nechali zavretého v tmavej miestnosti bez jedla a vody v stave úplného poníženia. Po prepustení som sa dozvedel, že policajt na mňa podal sťažnosť za ublíženie na zdraví, ktoré som mu mal údajne spôsobiť pri zatýkaní, hoci som mal putá. Navyše som dodnes nedostal žiadne vysvetlenie, prečo ma zadržali. Ako muž a otec nemôžem tolerovať žiadnu formu diskriminácie. Toto zatknutie je len špičkou ľadovca."



Omeonga uplynulé dva roky strávil v Izraeli, hrával za tím FC Bnei Sakhnin.