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Omonia Nikózia zdolala Kajrat Almaty 1:0
Odveta v Kazachstane je na programe o týždeň 29. júla.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Futbalisti Omonie Nikózia zdolali v úvodnom zápase 2. predkola Ligy majstrov na domácom ihrisku Kajrat Almaty 1:0. Cyperský šampión hral pritom už od 34. minúty s desiatimi hráčmi po vylúčení Loica Nega. Odveta v Kazachstane je na programe o týždeň 29. júla.
prvý zápas 2. predkola Ligy majstrov
Omonia Nikózia – Kajrat Almaty 1:0 (1:0)
Omonia Nikózia – Kajrat Almaty 1:0 (1:0)