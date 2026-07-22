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Omonia Nikózia zdolala Kajrat Almaty 1:0

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Odveta v Kazachstane je na programe o týždeň 29. júla.

Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Futbalisti Omonie Nikózia zdolali v úvodnom zápase 2. predkola Ligy majstrov na domácom ihrisku Kajrat Almaty 1:0. Cyperský šampión hral pritom už od 34. minúty s desiatimi hráčmi po vylúčení Loica Nega. Odveta v Kazachstane je na programe o týždeň 29. júla.



prvý zápas 2. predkola Ligy majstrov

Omonia Nikózia – Kajrat Almaty 1:0 (1:0)
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