Omsk zdolal v 6. zápase CSKA Moskva a získal Gagarinov pohár

finále play off KHL - 6. zápas /na 4 víťazstvá/:



Avangard Omsk - CSKA Moskva 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Gól: 20. Tolčinskij, /výsledok série: 4:2/

Moskva 28. apríla (TASR) - Hokejisti Avangardu Omsk získali Gagarinov pohár. V stredajšom šiestom zápase finále play off KHL zdolali na svojom ľade CSKA Moskva 1:0 a v sérii uspeli 4:2.O premiérovom triumfe Omska v KHL rozhodol v závere prvej tretine Sergej Tolčinskij, pre ktorého to bol šiesty gól a dvadsiaty bod v play off a na čele kanadského bodovania sa vyrovnal lídrovi Konstantinovi Okulovovovi z CSKA.Omsk odplatil Moskovčanom prehru z finálovej série spred dvoch rokov, keď CSKA vtedy uspel hladko 4:0 na zápasy. Predchádzajúci ročník ukončili predčasne pre pandémiu koronavírusu.