Onana neodcestoval s Manchestrom United na ligový zápas s Newcastlom

Londýn 13. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru United odcestovali na nedeľný zápas anglickej Premier League do Newcastlu bez brankára Andreho Onanu. Kamerunčan mal výrazný podiel na oboch inkasovaných góloch vo štvrtkovom prvom súboji štvrťfinále Európskej ligy na pôde Lyonu (2:2) a podľa agentúry DPA ho tréner Ruben Amorim nahradí tureckým brankárom Altayom Bayindirom.



Hoci sa portugalský kouč Onanu po dueli s Lyonom zastal, proti Newcastlu ho nezaradil ani na zápasovú súpisku. Dvadsaťdeväťročný Kamerunčan sa okrem podpriemerného výkonu v týždni dostal do slovnej výmeny so svojím bývalým spoluhráčom Nemanjom Matičom, ktorý ho označil za „jedného z najhorších brankárov“ v histórii United. Po minulotýždňovom manchesterskom derby (0:0) totiž Onana vyhlásil, že Manchester je oveľa lepší ako Lyon. Napokon na sociálnej sieti napísal, že voči francúzskemu tímu „nechcel byť neúctivý“.