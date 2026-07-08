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Onana si pretrhol predný skrížený väz a turnaj sa preňho skončil
Dvadsaťštyriročný stredopoliar Aston Villy šiel dole v 21. minúte stretnutia.
Autor TASR
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Seattle 8. júla (TASR) - Belgický futbalový reprezentant Amadou Onana si v osemfinálovom zápase MS proti USA (4:1) pretrhol predný skrížený väz v pravom kolene a na šampionáte už nenastúpi. Belgický futbalový zväz (RBFA) to potvrdil po lekárskych vyšetreniach.
Dvadsaťštyriročný stredopoliar Aston Villy šiel dole v 21. minúte stretnutia. „Je to zdrvujúca správa preňho osobne aj pre tím,“ citovala tímového lekára Brahima Haceneho agentúra AP. Onana nastúpil na prebiehajúcom turnaji na štyri z piatich zápasov Belgicka. Podľa RBFA zostane s tímom aj počas štvrťfinále proti Španielsku, ktoré je na programe v piatok 10. júla o 21.00 h SELČ v Inglewoode.
Dvadsaťštyriročný stredopoliar Aston Villy šiel dole v 21. minúte stretnutia. „Je to zdrvujúca správa preňho osobne aj pre tím,“ citovala tímového lekára Brahima Haceneho agentúra AP. Onana nastúpil na prebiehajúcom turnaji na štyri z piatich zápasov Belgicka. Podľa RBFA zostane s tímom aj počas štvrťfinále proti Španielsku, ktoré je na programe v piatok 10. júla o 21.00 h SELČ v Inglewoode.