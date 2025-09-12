< sekcia Šport
Onana zamieril z Manchestru United na hosťovanie do Trabzonsporu
Dvadsaťdeväťročný Onana prišiel na Old Trafford z Interu Miláno pred dvoma rokmi za 51 miliónov eur.
Autor TASR
Manchester 12. septembra (TASR) - Kamerunský futbalový brankár Andre Onana odchádza z Manchestru United do najvyššej tureckej súťaže. Klub Premier League ho vo štvrtok poslal na sezónne hosťovanie do Trabzonsporu.
Dvadsaťdeväťročný Onana prišiel na Old Trafford z Interu Miláno pred dvoma rokmi za 51 miliónov eur. Za United odchytal 102 súťažných stretnutí a v sezóne 2023/24 vyhral s klubom anglický Pohár FA. Jeho pôsobenie v tíme však poznačilo viacero chýb, po ktorých sa ocitol pod tlakom médií i fanúšikov. Počas prípravy na túto sezónu nemohol naplno trénovať pre zranenie zadného stehenného svalu. V úvode ročníka dostal len jednu príležitosť, keď bol pri šokujúcom vyradení ManU v 2. kole Ligového pohára so štvrtoligovým Grimsby Town, pričom v zápase sa opäť nevyhol veľkej chybe.
Odchod Onanu sa očakával po tom, ako United získali z Antverp brankára Senneho Lammensa. Brankárskou jednotkou „červených diablov“ je turecký reprezentant Altay Bayindir, ktorý odchytal všetky tri zápasy United v novom ročníku Premier League. Prestupové obdobie v tureckej lige sa končí v piatok, pripomenula agentúra AP.
