Londýn 26. novembra (TASR) - Kamerunský futbalový brankár Andre Onana získal špeciálne ocenenie za svoju humanitárnu prácu v Afrike. Charitatívna nadácia 28-ročného hráča Manchestru United poskytuje bezplatnú lekársku starostlivosť a operačné zákroky v znevýhodnených komunitách v jeho rodnom Kamerune a v iných krajinách subsaharskej Afriky. Získal za to cenu Medzinárodnej federácie profesionálnych futbalistov FIFPRO Impact Award.



"Keď som cez Barcelonu, Amsterdam a Miláno putoval do Manchestru United, stretol som ľudí, ktorí mi na tejto ceste pomohli. Keď som bol dole, podali mi ruku, aby som sa mohol postaviť. Nikdy som nezabudol na pomoc, ktorú som dostal. Cítim, že mám zodpovednosť to teraz vrátiť a pomáhať iným," uviedol 28-ročný Onana. FIFPRO v súvislosti s ocenením venuje jeho nadácii 10-tisíc amerických dolárov na podporu činnosti.



V roku 2020 získal rovnaké ocenenie jeho klubový spoluhráč Marcus Rashford za jeho angažovanosť, aby britské deti mali aj naďalej bezplatné školské stravovanie v čase, keď boli školy pre pandémiu koronavírusu zatvorené. Informovala agentúra DPA.