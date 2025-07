Ondrej Duda podpísal zmluvu so saudskoarabským klubom Al Ettifaq

Faro 17. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda je už oficiálne hráčom Al Ettifaq. Saudskoarabský klub oznámil jeho angažovanie prostredníctvom sociálnej siete. Tridsaťročný stredopoliar naposledy pôsobil v Hellase Verona, kde mu na konci júna vypršal kontrakt.



Duda sa už po podpise zmluvy zapojil do prípravy svojho nového zamestnávateľa. „Z Talianska do nášho kempu v Portugalsku,“ napísal Al Ettifaq na Instagrame a pripojil fotky slovenskej posily v zelenom klubovom drese. Siedmy tím uplynulého ročníka Saudi Pro League má na Pyrenejskom polostrove v pláne štyri prípravné zápasy. V jeho kádri figuruje aj ďalší slovenský reprezentant, brankár Marek Rodák.



Detaily Dudovho kontraktu zatiaľ nie sú známe, ale podľa saudskoarabských médií má mať platnosť na dva roky. Zarobiť by mal údajne 1,9 milióna amerických dolárov za sezónu. Z Verony odišiel Duda po dvaapolročnom pôsobení, v minulom ročníku získal najviac hlasov od fanúšikov v ankete o najlepšieho hráča tímu. Taliansky klub sa so slovenským reprezentantom v pondelok oficiálne rozlúčil so slovami: „Osobnosť a elegancia v strede poľa.“



V uplynulej sezóne odohral za Hellas 29 stretnutí. Na konto si pripísal gól i štyri asistencie a spoločne s krajanom Tomášom Suslovom pomohol klubu udržať sa v talianskej Serii A. V minulosti hral aj za Košice, Legiu Varšava, Herthu Berlín, Norwich City a 1. FC Kolín.