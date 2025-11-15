Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ondrušek zamieril na hosťovanie z Banskej Bystrice do Nových Zámkov

Hokejista Richard Ondrušek . Foto: TASR - Dušan Hein

Novozámocký rodák je s 360 zápasmi rekordér klubu v počte odohratých duelov v extralige.

Autor TASR
Banská Bystrica/Nové Zámky 15. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Richard Ondrušek zamieril na hosťovanie z extraligovej Banskej Bystrice do HC Nové Zámky. Jeho pôsobenie v tíme účastníka Tipos Slovenskej hokejovej ligy by malo trvať do konca prestupového obdobia. Informovala o tom oficiálna stránka banskobystrického klubu.

Novozámocký rodák je s 360 zápasmi rekordér klubu v počte odohratých duelov v extralige. Po tom, čo klub vypadol po sezóne 2024/2025 do SHL, zamieril Ondrušek do Banskej Bystrice. V jej drese nastúpil do 15 zápasov, v ktorých získal jeden kanadský bod za asistenciu. Tohtosezónnu premiéru v drese Nových Zámkov absolvoval už v piatkovom zápase proti Martinu, v ktorom sa na víťazstve 3:2 podieľal gólom a asistenciou.
