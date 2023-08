O´Neil po prehre Wolverhamptonu na Old Trafford hromžil na rozhodcov

Manchester 15. augusta (TASR) - Tréner futbalistov Wolverhamptonu Wanderers po prehre 0:1 na pôde Manchestru United v 1. kole Premier League hromžil na rozhodcov. Garyho O´Neila škrelo, že hlavný arbiter Simon Hooper v závere nadstaveného času neodpískal v prospech hostí pokutový kop. Brankár Andre Onana pri pokuse vyboxovať loptu na päťke tvrdo zasiahol Sašu Kalajdžiča do hlavy, no ani po preskúmaní celej situácie zo strany VAR sa penalta nepískala.



O´Neil navyše dostal žltú kartu za protesty. Kouč Wolves tvrdí, že šéf komisie rozhodcov najvyššej anglickej súťaže Jon Moss sa mu po zápase ospravedlnil a priznal, že jeho mužstvo obrali o pokutový kop. "Aj spomalené zábery jasne ukázali, že Onana takmer odtrhol Kalajdžičovi hlavu, no hlavný rozhodca vôbec nereagoval. Jon Moss mi po zápase povedal, že to bola jasná penalta. Nemohol uveriť, že ju Hooper neodpískal a že nezasiahol ani VAR. Cítim sa naozaj zle a bezradne. Boli sme Manchestru United viac ako vyrovnaným súperom, no odchádzame s prázdnymi rukami," uviedol rozhorčený O´Neil pre akreditované médiá.



Kormidelník domácich Erik ten Hag priznal, že mu po záverečnom hvizde odľahlo. "Je vždy na rozhodcoch, ako posúdia celú situáciu. Potešilo nás, že sa rozhodli neodpískať penaltu. Andre sa podľa môjho názoru snažil najprv zasiahnuť loptu, bol tam dotyk," povedal na margo kontroverzného momentu holandský kouč. O triumfe "červených diablov" rozhodol v 76. minúte hlavou francúzsky stopér Raphael Varane.



Wolverhampton sa prezentoval atraktívnym, útočným futbalom, ani jeden z jeho 23 streleckých pokusov však neskončil v domácej sieti. Za bezgólového stavu nevyužil dve veľké šance Matheus Cunha. "Napriek prehre som na chalanov hrdý. Dokázali poriadne potrápiť popredný tím Premier League na jeho pôde, za predvedený výkon sme si zaslúžili minimálne bod. Verím, že toto vystúpenie bude dobrý odrazový mostík do ďalších zápasov, v ktorých musíme zlepšiť efektivitu," zdôraznil O´Neil.



Ten Hag počítal s tým, že "vlci" budú v úvodnom dueli novej sezóny hrýzť. "Očakával som ťažký zápas. Sú tam rezervy, musíme sa zlepšiť v práci s loptou. V prípravných zápasoch nám to fungovalo, no treba si uvedomiť, že v Premier League hrajú mužstvá oveľa agresívnejšie. Pozitívum je, že aj keď sme sa do posledných sekúnd báli o výsledok, získali sme tri body. Dobrý vstup do sezóny je vždy dôležitý." . -