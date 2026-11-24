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ONLINE LIGA MAJSTROV: SLOVAN BRATISLAVA - BETIS SEVILLA
Online prenos z piateho zápasu futbalistov Slovana Bratislava v Lige majstrov 2026/2027.
Autor TASR,aktualizované
24. novembra 2026 o 21.00 hod. Tehelné pole, Bratislava, SlovenskoLIVE
SLOVAN BRATISLAVA0:2(0:1)
BETIS SEVILLA
43. a 57. Hernández
Takáč - Blackman, Bajrič, Markoviš, Sandro Cruz - Macuoka, Pokorný, Ibrahim - Barseghjan, šporar (K), Marcelli
Valles – Ortiz, Llorente, Gómez, Garcia – Isco (K), Bernal, Deossa – Antony, Hernandez, Ezzalzouli
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