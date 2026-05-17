ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko
Druhé vystúpenie slovenskej hokejovej reprezentácie na MS 2026 vo Švajčiarsku.
Autor TASR,aktualizované
17.mája 2026 o 12:20 hod BCF-Arena (Fribourg), ŠvajčiarskoLIVE
TALIANSKO0:3(0:1, 0:1)
SLOVENSKO
14. Hrivík (Rosandič, Mešár), 40. Kmec (Faško-Rudáš, Čederle)
Smith (Fadani) – Pietroniro (A), Zanatta, Di Perna, Trivellato (C), Gios, Spornberger, Nitz, Buono – Purdeller, Bradley, De Luca – DiGiacinto, Frycklund, Saracino – Segafredo, Mantenuto, Frigo (A) – Zanetti, Misley, Mantinger. Tréner: Jukka Jalonen
Gajan (Rabčan) – Gajdoš, Rosandić, Kmec, P. Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič – Faško-Rudáš (A), M. Pospíšil (A), K. Pospíšil – Okuliar, Hrivík (C), Liška – Chromiak, Čederle, Sýkora – Mešár, Kollár, Petrovský. Tréner: Vladimír Országh
