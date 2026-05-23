ONLINE MS 2026: Piaty zápas SR: Slovensko - Česko
Piate vystúpenie slovenskej hokejovej reprezentácie na MS 2026 vo Švajčiarsku.
Autor Teraz.sk/TASR,aktualizované
23.mája 2026 o 16:20 hod BCF-Arena (Fribourg), ŠvajčiarskoLIVE
SLOVENSKO0:1(0:1)
ČESKO
9. Voženílek (Cibulka, Kempný)
Hlavaj – Gajdoš, Rosandić, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič – Faško-Rudáš (A), M. Pospíšil (A), K. Pospíšil – Okuliar, Hrivík (K), Liška – Chromiak, Čederle, Sýkora – Mešár, Kollár, Nauš – Petrovský
Kořenář – Hronek (A), Kempný, Hájek, Cibulka, Ticháček, Alscher, Galvas – Kaut, Sedlák (A), Červenka (K) – Flek, Tomášek, Kubalík – Blümel, Melovský, Voženílek – Chmelař, Černoch, Beránek – Kovařčík
