ONLINE MS 2026: Siedmy zápas SR: Švédsko - Slovensko

Siedme vystúpenie slovenskej hokejovej reprezentácie na MS 2026 vo Švajčiarsku.

Autor Teraz.sk
,aktualizované 
26. mája 2026 o 16:20 hod BCF-Arena (Fribourg), ŠvajčiarskoLIVE
ŠVÉDSKO
3:2(1:1)
SLOVENSKO

17. Frondell (Persson, Ekholm), 23. Silfverberg (Grundstrom, Larsson), 31. Stenberg (Raymond, Bjorck)

5. Chromiak (Sýkora, Koch), 37. Hrivík (Liška, Faško-Rudáš)

Hellberg (Söderblom) – Brännström, Ekholm (A), Johansson, Ekman-Larsson (C), Larsson, Persson, Hägg – Stenberg, Björck, Raymond (A) – Heineman, de La Rose, Karlsson – Frondell, Sundqvist, Holmström – Grundström, Asplund, Silfverberg – Jack Berglund. Tréner: Sam Hallam

Hlavaj (Gajan) – Rosandić, Gajdoš, P. Koch, Kmec, Kňažko, Štrbák, Radivojevič – K. Pospíšil, M. Pospíšil (A), Faško-Rudáš (A) – Liška, Hrivík (C), Okuliar – Sýkora, Čederle, Chromiak – Nauš, Kollár, Mešár – Petrovský. Tréner: Vladimir Orszagh

