ONLINE MS 2026: Štvrtý zápas SR: Dánsko - Slovensko
Štvrté vystúpenie slovenskej hokejovej reprezentácie na MS 2026 vo Švajčiarsku.
21.mája 2026 o 20:20 hod BCF-Arena (Fribourg), ŠvajčiarskoLIVE
DÁNSKO0:3(0:1, -:-, -:-)
SLOVENSKO
10. Chromiak (Pospíšil K., Okuliar), 21. Liška (Okuliar, Hrivík), 27. Okuliar (Hrivík, Liška)
Sögaard (Henriksen) – Lauridsen, Jensen Aabo (C), Setkov, Bruggisser, Larsen, A. Koch, Andersen, Schmidt-Svejstrup – Aagaard (A), True, Olesen – Blichfeld, Wejse, Russell (A) – From, Kjär, Storm – Schultz, Scheel, Poulsen. Tréner: Mikael Gath
Hlavaj (Gajan) – Gajdoš, Rosandić, Kmec, P. Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič – Faško-Rudáš (A), M. Pospíšil (A), K. Pospíšil – Okuliar, Hrivík (C), Liška – Chromiak, Čederle, Sýkora – Mešár, Kollár, Nauš – Minárik. Tréner: Vladimír Orszagh
