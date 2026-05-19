Utorok 19. máj 2026Meniny má Gertrúda
ONLINE MS 2026: Tretí zápas SR: Slovinsko - Slovensko

Tretie vystúpenie slovenskej hokejovej reprezentácie na MS 2026 vo Švajčiarsku.

Autor Teraz.sk
,aktualizované 
19.mája 2026 o 20:20 hod BCF-Arena (Fribourg), ŠvajčiarskoLIVE
SLOVINSKO
1:2
SLOVENSKO

16. Ograjenšek (Tičar, Čošič)

2. Liška (Rosandič, Gajdoš), 19. Chromiak (Čederle, Gajdoš)

Horák (Us) – Gregorc (A), Goličič, Crnovič, Magovać, Štebih, Ćosić, Perčič – Mahkovec, Török, Sabolič (C) – Sitar, Tičar (A), Kuralt – Ograjenšek, Maver, Drozg – Langus, Jezovšek, Beričič – Sodja. Trenér: Edo Terglav

Gajan (Rabčan) – Rosandić, Gajdoš, P. Koch, Kmec, Kňažko, Štrbák, Radivojevič – K. Pospíšil, M. Pospíšil (A), Faško-Rudáš (A) – Liška, Hrivík (C), Okuliar – Sýkora, Čederle, Chromiak – Nauš, Kollár, Mešár – Minárik. Trenér: Vladimír Országh

