ONLINE MS 2026: Úvodné vystúpenie SR na šampionáte proti Nórsku
Úvodné vystúpenie slovenskej hokejovej reprezentácie na MS 2026 vo Švajčiarsku.
16.mája 2026 o 12:20 hod BCF-Arena (Fribourg), ŠvajčiarskoLIVE
SLOVENSKO1:0(1:0, -:-, -:-)
NÓRSKO
9. Pospíšil K. (Pospíšil M., Kňažko)
Hlavaj (Gajan) – Gajdoš, Rosandić, Kmec, P. Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič – Okuliar, M. Pospíšil (A), K. Pospíšil – Faško-Rudáš (A), Hrivík (C), Liška – Chromiak, Čederle, Sýkora – Mešár, Kollár, Petrovský – Minárik. Trenér: Vladimír Országh
Normann (Haukeland) – Krogdahl (A), Kåsastul (A), Johannesen, Solberg, Hurrod, Östby, Saxrud-Danielsen – Ronnild, Vikingstad, E. Salsten – Eriksen, E. Olsen, Vesterheim – Martinsen (C), Koblar, Pettersen – Jacob Berglund, H. Salsten, Steen – Elvsveen. Trenér: Petter Thoresen
