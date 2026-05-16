Sobota 16. máj 2026
ONLINE MS 2026: Úvodné vystúpenie SR na šampionáte proti Nórsku

Úvodné vystúpenie slovenskej hokejovej reprezentácie na MS 2026 vo Švajčiarsku.

Autor Teraz.sk
,aktualizované 
16.mája 2026 o 12:20 hod BCF-Arena (Fribourg), ŠvajčiarskoLIVE
SLOVENSKO
1:0(1:0, -:-, -:-)
NÓRSKO

9. Pospíšil K. (Pospíšil M., Kňažko)

Hlavaj (Gajan) – Gajdoš, Rosandić, Kmec, P. Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič – Okuliar, M. Pospíšil (A), K. Pospíšil – Faško-Rudáš (A), Hrivík (C), Liška – Chromiak, Čederle, Sýkora – Mešár, Kollár, Petrovský – Minárik. Trenér: Vladimír Országh

Normann (Haukeland) – Krogdahl (A), Kåsastul (A), Johannesen, Solberg, Hurrod, Östby, Saxrud-Danielsen – Ronnild, Vikingstad, E. Salsten – Eriksen, E. Olsen, Vesterheim – Martinsen (C), Koblar, Pettersen – Jacob Berglund, H. Salsten, Steen – Elvsveen. Trenér: Petter Thoresen

