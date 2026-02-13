< sekcia Šport
ONLINE ZOH 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko
Online z druhého vystúpenia slovenských hokejistov na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
13. februára 2026 o 12.10 hod., Milano Rho Ice Hockey Arena, Miláno, TalianskoLIVE
TALIANSKO0:0
SLOVENSKO
Fadani (Clara) – T. Larkin (C), Trivellato, Pietroniro, Zanatta, DiTomaso, Glira, Seed, Di Perna – Gazley, Bradley, DiGiacinto – De Luca, Frycklund, Saracino – Purdeller, Mantenuto, Frigo (A) – Zanetti, Kostner, Morini (A). Trénrr: Jukka Jalonen
Škorvánek (Hlavaj) – Nemec, Fehérváry (A), Černák (A), Gernát, Čerešňák, Marinčin, P. Koch – Tatar (C), Ružička, Slafkovský – Regenda, Pospíšil, Kelemen – Hudáček, Dvorský, Liška – Okuliar, Sukeľ, Takáč – Cingel. Tréner: Vladimír Országh
