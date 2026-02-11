Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ONLINE ZOH 2026: Prvý zápas SR: Slovensko - Fínsko

Online z úvodného vystúpenia slovenských hokejistov na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

11. februára 2026 o 16.40 hod., Santa Giulia Ice Hockey Arena, Miláno, TalianskoLIVE
SLOVENSKO
1:11:0
FÍNSKO

8. Slafkovský

25. Tolvanen (Armia, Lehkonen)

Hlavaj – Nemec, Fehérváry (A), Černák (A), Gernát, Čerešňák, Marinčin, Ivan – Tatar (C), Ružička, Slafkovský – Regenda, Pospíšil, Kelemen – Hudáček, Dvorský, Liška – Okuliar, Sukeľ, Takáč – Cingel.

Saros – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Jokiharju, Määttä, Lehtonen – Rantanen (A), Hintz, Granlund (C) – Teräväinen, Aho (A), Lehkonen – Kakko, Lundell, Luostarinen – Armia, Haula, Tolvanen – Kiviranta.

