ONLINE ZOH 2026: Semifinálový zápas SR: USA - Slovensko
Online zo semifinálového vystúpenia slovenských hokejistov na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor TASR,aktualizované
20. februára 2026 o 21.10 hod., Santa Giulia Ice Hockey Arena, Miláno, TalianskoLIVE
USA2:0(2:0), ( : ), ( : )
SLOVENSKO
5. Larkin (Werenski, Thompson), 20. Thompson (Eichel, Q. Hughes)
Hellebuyck - McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin - M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk - Boldy, Matthews, Guentzel - Thompson, Larkin, J. Hughes - Trocheck, Nelson, Miller - Keller
Hlavaj - Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, Pospíšil, Kelemen - Hudáček, Dvorský, Okuliar - Takáč, Sukeľ, Liška - Cingel
