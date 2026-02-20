Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ONLINE ZOH 2026: Semifinálový zápas SR: USA - Slovensko

Online zo semifinálového vystúpenia slovenských hokejistov na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

20. februára 2026 o 21.10 hod., Santa Giulia Ice Hockey Arena, Miláno, TalianskoLIVE
USA
2:0(2:0), ( : ), ( : )
SLOVENSKO

5. Larkin (Werenski, Thompson), 20. Thompson (Eichel, Q. Hughes)

Hellebuyck - McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin - M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk - Boldy, Matthews, Guentzel - Thompson, Larkin, J. Hughes - Trocheck, Nelson, Miller - Keller

Hlavaj - Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, Pospíšil, Kelemen - Hudáček, Dvorský, Okuliar - Takáč, Sukeľ, Liška - Cingel

