ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko
Online zo štvrťfinálového vystúpenia slovenských hokejistov na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor Teraz.sk
18. februára 2026 o 12.10 hod., Santa Giulia Ice Hockey Arena, Miláno, TalianskoLIVE
SLOVENSKO0:0
NEMECKO
Hlavaj (Škorvánek) – Nemec, Fehérváry (A), Černák (A), Gernát, Čerešňák, Marinčin, P. Koch – Tatar (C), Ružička, Slafkovský – Regenda, Pospíšil, Kelemen – Hudáček, Dvorský, Okuliar – Takáč, Sukeľ, Liška – Cingel. Tréner: Vladimír Országh
Grubauer (Franzreb) – Seider (A), Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller – Tiffels, Draisaitl (C), Reichel – Peterka, Stützle (A), Samanski – Michaelis, Kahun, Tuomie – Ehl, Sturm, Rieder. Tréner: Harold Kreis
