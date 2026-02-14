< sekcia Šport
ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko
Online z tretieho vystúpenia slovenských hokejistov na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor TASR,aktualizované
14. februára 2026 o 12.10 hod., Santa Giulia Ice Hockey Arena, Miláno, TalianskoLIVE
ŠVÉDSKO1:1(1:1)
SLOVENSKO
8. Eriksson Ek (Kempe)
9. Slafkovský (Nemec, Gernát)
Markström (Wallstedt) – Ekman-Larsson, Hedman (A), Dahlin, Forsling, Karlsson (A), Broberg, H. Lindholm – Nylander, Eriksson Ek, Kempe – Raymond, Zibanejad, Landeskog (C) – Forsberg, Pettersson, Johansson – Rakell, Wennberg, Holmberg – Bratt. Tréner: Sam Hallam.
Hlavaj (Škorvánek) – Nemec, Fehérváry (A), Černák (A), Gernát, Čerešňák, Marinčin, P. Koch – Tatar (C), Ružička, Slafkovský – Regenda, Cingel, Kelemen – Hudáček, Dvorský, Okuliar – Liška, Sukeľ, Cehlárik – Takáč. Tréner: Vladimír Országh.
