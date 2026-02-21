< sekcia Šport
ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko
Online z vystúpenia slovenských hokejistov o bronz na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
21. februára 2026 o 20.40 hod., Santa Giulia Ice Hockey Arena, Miláno, TalianskoLIVE
SLOVENSKO0:1(0:1, -:-, -:-)
FÍNSKO
7. Aho (Lehkonen, Heiskanen)
Hlavaj (Škorvánek) – Nemec, Fehérváry, Gernát, Černák, Čerešňák, Marinčin, P. Koch – Slafkovský, Ružička, Tatar – Cingel, Kelemen, Regenda – Okuliar, Dvorský, Hudáček – Liška, Cehlárik, Sukeľ – Takáč. Tréner: Vladimír Országh
Saros (Lankinen) – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Määttä, Jokiharju, Matinpalo – Aho, Lehkonen, Kapanen – Hintz, Granlund, Teräväinen – Lundell, Luostarinen, Kakko – Tolvanen, Armia, Haula – Kiviranta. Tréner: Antti Pennanen
