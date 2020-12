Opava ide do karantény, v tomto roku už neodohrá ani zápas

Praha 17. decembra (TASR) - Český futbalový prvoligista SFC Opava do konca roka neodohrá ani jeden zápas. Krajská hygienická stanica Moravskosliezskeho kraja totiž rozhodla vo štvrtok o nariadení mimoriadnych karanténnych opatrení v klube. Informoval o tom internetový portál opavsky.denik.cz.



Riadiaci orgán súťaže LFA prrto odložil na neurčito najbližšie dve stretnutia Opavy, duel 13. kola so Spartou Praha (pôvodný termín 19. decembra) a 14. kola s Bohemiansom Praha 1905 (pôvodný termín 23. decembra).



Z izolácie by sa naopak mohli dostať hráči Slavie Praha, ktorí neodohrali stredajší zápas 12. kola v Zlíne. "Na sobotu majú nariadené testy a podľa ich výsledkov príslušná hygienická stanica v Prahe rozhodne, či tím do vršovického derby s Bohemiansom, ktoré sa má hrať v nedeľu, pustí," uviedol portál idnes.cz.