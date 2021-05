Opava vypadla z českej ligy, Mladá Boleslav sa zachránila

Česká liga - 31. kolo:



Zlín - Opava 1:1 (0:1)

Góly: 78. Poznar - 19. Nešický

/M. Hlinka a R. Matejov odohrali celé stretnutie, M. Rakovan (všetci Zlín) bol na lavičke náhradníkov - T. Digana odchytal celé stretnutie a dostal ŽK, R. Dedič hral do 86. min a dostal ŽK, K. Mondek (všetci Opava) hral do 86. min/



Brno - Mladá Boleslav 2:3 (0:2)

Góly: 49. Pernica (z 11 m), 74. Přichystal - 6. a 47. Drchal, 38. Doudera

/P. Štepanovský odohral celé stretnutie, D. Bariš hral od 71. min, A. Čermák (všetci Brno) chýbal pre trest - S. Dancák (M. Boleslav) odohral celé stretnutie/



Viktoria Plzeň - Příbram 3:3 (1:2)

Góly: 45.+5 Beauguel, 71. Brabec, 90.+1 Ondrášek - 14. Pilík, 23. Nový, 90.+6 Zorvan

/M. Káčer (Plzeň) odohral prvý polčas - M. Lalkovič (Příbram) chýbal pre zranenie/



Bohemians 1905 Praha - Liberec 3:0 (0:0)

Góly: 51. Pulkrab, 57. Necid, 82. Hronek

/P. Le Giang (Bohemians) bol na lavičke náhradníkov - M. Koscelník hral do 86. min, M. Faško (obaja Liberec) hral do 59. min/

Praha 8. mája (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň remizovali v sobotnom domácom stretnutí 31. kola najvyššej českej súťaže s Příbramom 3:3. Stav duelu, v ktorom viedli lavičky slovenskí tréneri Adrian Guľa (Plzeň) a Jozef Valachovič (Příbram), síce otočili z dvojgólového manka na 3:2, ale v závere nadstaveného času inkasovali vyrovnávajúci zásah. Slovenský stredopoliar Miroslav Káčer odohral za Viktoriu prvý polčas.Opava remizovala v Zlíne 1:1 a je prvý istý vypadávajúci tím. Mladá Boleslav vyhrala v Brne 3:2 a definitívne sa zachránila.