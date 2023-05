Openda neprestáva skórovať a Lens mieri po 21 rokoch do Ligy majstrov

Paríž 3. mája (TASR) - Futbalisti Racingu Lens mieria po 21 rokoch do Ligy majstrov. V prestížnej súťaži sa predstavili naposledy v sezóne 2002/2003 a v histórii si v nej zahrali len dvakrát. Po 33. kole domácej súťaže majú na konte 69 bodov a patrí im tretia priečka, ktorá znamená účasť v predkole. Už v najbližšom stretnutí sa však môžu dostať na druhé miesto, zaručujúce priamy postup do skupinovej fázy.



Lens zvládlo utorkový duel na pôde Toulouse, kde vyhralo 1:0. O jediný gól sa postaral opäť Belgičan Lois Openda, pre ktorého to bol už 18. presný zásah v prebiehajúcej sezóne. Dvadsaťtriročný útočník prišiel na sever Francúzska v lete 2022 z holandského Vitesse Arnhem za necelých desať miliónov eur a je možné, že po sezóne opäť zmení pôsobisko. O jeho služby sa totiž intenzívne zaujímajú Arsenal či Leeds United.



Openda rozhodol o utorkovom triumfe v 33. minúte, keď si v šestnástke nabehol na center Massadia Haidaru a hlavou rozvlnil sieť. Bol to už jeho deviaty gól v uplynulých siedmich dueloch Ligue 1 a výrazne pomohol Lens, keďže v úvode boli lepší domáci. "Mali sme veľmi komplikovaný štart. V úvodných 25 minútach sa nám nedarilo. Našťastie, Lois skóroval v dobrom momente a to pozdvihlo našu morálku. Potom sme odohrali rozumne druhý polčas. A keď sme sa na konci dostali trochu do problémov, zostali sme pokojní. Sme na pódiu, ale ešte musíme vybojovať veľa bitiek," povedal tréner Franck Haise.



Jeho zverencov čaká nesmierne dôležitá už v sobotu, keď doma privítajú druhé Marseille. Po 33. kole strácajú na svojho najbližšieho súpera jediný bod, na vedúci Paríž Saint-Germain šesť a pred štvrtým Monacom majú náskok osem bodov. "Budeme potrebovať poriadny apetít a rovnaký budú mať aj oni. Bude to dobrý zápas, druhý proti tretiemu päť kôl pred koncom. To nie je bezvýznamné," dodal Haise pre L'Équipe.



Toulouse nastúpilo s výrazne obmeneným kádrom, keďže cez víkend vyhralo Francúzsky pohár po triumfe nad Nantes (5:1) a tréner nechal odpočívať viacero hráčov. "Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, pretože v ňom chceli osláviť pohárové víťazstvo. Nehrali sme príliš dobre a na zápas sa až tak dobre nepozeralo, ale hlavný je výsledok. Pozitívne je aj, že sme si udržali čisté konto. Takže sme šťastní a tešíme sa na domáci zápas s Marseille," povedal obranca Lens Jonathan Gradit.