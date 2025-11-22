Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Oravec si na ouvertúru musí počkať, slopestyle v Stubai zrušili

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Kvalifikácia sa mala ísť už v piatok, nepriaznivé počasie však spôsobilo jej odklad.

Autor TASR
Stubai 22. novembra (TASR) - Slovenský reprezentant v akrobatickom lyžovaní Michael Oravec si na prvé preteky novej sezóny Svetového pohára musí počkať. Plánované víkendové preteky v slopestyle na Stubaiskom ľadovci v Rakúsku museli zrušiť pre silné nárazy vetra.

Kvalifikácia sa mala ísť už v piatok, nepriaznivé počasie však spôsobilo jej odklad o jeden deň. Ani v sobotu však nepanovali v rakúskom stredisku vhodné podmienky a organizátori tak súťaž definitívne zrušili. Oravec by sa mal teraz presunúť do Číny, kde sú na prelome novembra a decembra na programe podujatia SP v Secret Garden a v Pekingu.
