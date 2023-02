Orbán z Lipska daruje kmeňové bunky, vynechá duel s Unionom

Lipsko 7. februára (TASR) - Maďarský futbalista Willi Orbán z RB Lipsko pravdepodobne vynechá zápas 20. kola nemeckej Bundesligy proti Unionu Berlín. Obranca aktuálne štvrtého tímu tabuľky sa chystá v tom čase darovať kmeňové bunky.



Orbán je od roku 2017 registrovaný v databáze Nemeckého centra pre darcovstvo kostnej drene (DKMS) a klub v utorok potvrdil, že ho identifikovali ako darcu pre pacienta s leukémiou. "Samozrejme, že som bol najprv prekvapený, keď som dostal túto informáciu. Nikdy som však nemal žiadne pochybnosti. Je to príležitosť zachrániť ľudský život s veľmi malou námahou. Dúfam, že to pomôže pacientovi k úplnému uzdraveniu," povedal Orbán podľa agentúry DPA.



Klub z Lipska uviedol, že maďarský obranca je od nedele mimo tréningu a v rámci prípravy na stredajší zákrok v Drážďanoch dostal injekcie na posilnenie kmeňových buniek. Denník Bild informoval, že po takýchto zákrokoch sa odporúča až desaťdňová pauza.



"Možno vynechám zápas proti Unionu, ale napriek všetkým mojim športovým ambíciám je to v tomto prípade druhoradé. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že urobím všetko pre to, aby som sa rýchlo vrátil k tímu," konštatoval Orbán. Ten v tejto sezóne odohral všetky zápasy Bundesligy za Lipsko, ktoré vo všetkých súťažiach neprehralo už 18 zápasov. V sobotu RB čaká stretnutie proti Unionu, ktorému patrí druhé miesto v tabuľke.