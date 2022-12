Örebro zdolalo Kanadu a postúpilo do semifinále Spenglerovho pohára

Spenglerov pohár - o postup do semifinále:



Örebro HK - Kanada 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)



Góly: 13. Berglund, 41. Öberg, 60. Bromé - 14. DiDomenico





Davos 29. decembra (TASR) - Hokejisti švédskeho tímu Örebro HK postúpili do semifinále Spenglerovho pohára v Davose. Vo štvrtkovom zápase o účasť medzi najlepšou štvorkou zdolali tím Kanady 3:1. V stretnutí o postup do finále sa stretnú so Spartou Praha, ktorá do semifinále postúpila priamo po prvenstve v základnej skupine. Druhú semifinálovú dvojicu vytvoria švajčiarsky tím Ambri-Piotta a víťaz večerného súboja Davos - IFK Helsinki (20.15 h).