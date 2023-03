O’Reilly bude chýbať Torontu dlhší čas pre zlomeninu prsta

Toronto 6. marca (TASR) - Hokejista Ryan O’Reilly bude chýbať Torontu Maple Leafs dlhší čas pre zlomeninu prsta. Uviedol to v pondelok tréner kanadského tímu Sheldon Keefe. Tridsaťdvaročný center vynechá minimálne 10 nasledujúcich zápasov. Na ľad by sa mohol vrátiť najskôr 29. marca proti Floride, play off v NHL sa začne 17. apríla.



Maple Leafs minulý mesiac získali O’Reillyho výmenou so St. Louis. Odvtedy nazbieral päť bodov v ôsmich zápasoch, kým ho v druhej tretine po prehre 1:4 v sobotu na klzisku Vancouveru trafil puk do ľavej ruky. Tréner Keefe dodal, že tímu bude chýbať aj kapitán John Tavares, ktorého trápi choroba.