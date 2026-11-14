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O'Reilly dvojgólový pri triumfe Nashvillu nad Vegas
Rozhodujúci nájazd premenil v štvrtej sérii skúsený švajčiarsky obranca Roman Josi.
Autor TASR
New York 14. novembra (TASR) - Hokejisti Nashvillu natiahli víťaznú sériu v zámorskej NHL na sedem zápasov. V nočnom stretnutí vyhrali Predators na ľade Vegas Golden Knights 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Výraznú zásluhu mal na tom 35-ročný center Ryan O'Reilly, ktorý skóroval dvakrát. Rozhodujúci nájazd premenil v štvrtej sérii skúsený švajčiarsky obranca Roman Josi.
O'Reilly poslal svoj tím do vedenia v ôsmej minúte a v čase 49:44 ho zachránil pred prehrou. Vďaka jeho presnému zásahu dospel duel do predĺženia, v ktorom gól nepadol. V nájazdoch ako prvý skóroval domáci Trevor Connelly, po ktorom nepremenil svoj pokus O'Reilly. „Predátorov“ to mrzieť nemuselo, keďže gólmi Filipa Forsberga a Josiho strhli víťazstvo na svoju stranu. „Zlatí rytieri“ prehrali prvýkrát po sérii štyroch triumfov. Vegas je v tabuľke Západnej konferencie na 3. mieste o dva body pred štvrtým Nashvillom.
Výsledková mizéria pokračuje vo Vancouveri. Canucks prehrali siedmy raz za sebou, keď doma nestačili na New York Rangers (1:5). Strelecký účet v profilige si otvoril hneď dvoma gólmi 29-ročný útočník Glenn Gawdin. Ten debutoval v NHL ešte v sezóne 2020/21 ako hráč Calgary a odvtedy odohral 13 duelov. Okrem Flames nastúpil aj za Anaheim Ducks (4x v sezónach 2022/23 a 2023/24). Rangers rozhodli o svojom víťazstve v prostrednej časti, v ktorej skórovali štyrikrát. Do úspešného konca dotiahli tri z uplynulých štyroch duelov na klziskách súperov. Rangers patrí vo Východnej konferencii priebežná 7. priečka, „kosatky“ sú na dne tabuľky so 14 bodmi.
O'Reilly poslal svoj tím do vedenia v ôsmej minúte a v čase 49:44 ho zachránil pred prehrou. Vďaka jeho presnému zásahu dospel duel do predĺženia, v ktorom gól nepadol. V nájazdoch ako prvý skóroval domáci Trevor Connelly, po ktorom nepremenil svoj pokus O'Reilly. „Predátorov“ to mrzieť nemuselo, keďže gólmi Filipa Forsberga a Josiho strhli víťazstvo na svoju stranu. „Zlatí rytieri“ prehrali prvýkrát po sérii štyroch triumfov. Vegas je v tabuľke Západnej konferencie na 3. mieste o dva body pred štvrtým Nashvillom.
Výsledková mizéria pokračuje vo Vancouveri. Canucks prehrali siedmy raz za sebou, keď doma nestačili na New York Rangers (1:5). Strelecký účet v profilige si otvoril hneď dvoma gólmi 29-ročný útočník Glenn Gawdin. Ten debutoval v NHL ešte v sezóne 2020/21 ako hráč Calgary a odvtedy odohral 13 duelov. Okrem Flames nastúpil aj za Anaheim Ducks (4x v sezónach 2022/23 a 2023/24). Rangers rozhodli o svojom víťazstve v prostrednej časti, v ktorej skórovali štyrikrát. Do úspešného konca dotiahli tri z uplynulých štyroch duelov na klziskách súperov. Rangers patrí vo Východnej konferencii priebežná 7. priečka, „kosatky“ sú na dne tabuľky so 14 bodmi.
NHL - výsledky:
Vancouver - NY Rangers 1:5, Vegas - Nashville 2:3 pp a sn
Vancouver - NY Rangers 1:5, Vegas - Nashville 2:3 pp a sn